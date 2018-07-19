: Zeytinburnu Veliefendi Hipodrum yanında metruk eski tekstil fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı.
: Zeytinburnu Veliefendi Hipodrum yanında metruk eski tekstil fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı.
: Zeytinburnu Veliefendi Hipodrum yanında metruk eski tekstil fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı.
19 Temmuz 2018 Perşembe 19:25
: Zeytinburnu Veliefendi Hipodrum yanında metruk eski tekstil fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı.
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