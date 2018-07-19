: Adnan Oktar'a yönelik operasyon: 11 kişinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 168 oldu.
: Adnan Oktar'a yönelik operasyon: 11 kişinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 168 oldu.
: Adnan Oktar'a yönelik operasyon: 11 kişinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 168 oldu.
19 Temmuz 2018 Perşembe 12:04
: Adnan Oktar'a yönelik operasyon: 11 kişinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 168 oldu.
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