: Meteoroloji : İstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli olunması gerekmektedir.
: Meteoroloji : İstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli olunması gerekmektedir.
17 Temmuz 2018 Salı 11:48
: Meteoroloji : İstanbul'da yarın gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli olunması gerekmektedir.
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