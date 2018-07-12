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: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında karar : 72 sanık "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
flash! : 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında karar : 72 sanık "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
12 Temmuz 2018 Perşembe 10:56
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: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında karar : 72 sanık "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
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