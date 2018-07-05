Flash!
: Sivriada açıklarında bir tanker kuruyük gemisiyle çarpıştı. Kazada ölen ve yaralanın olmadığı, gemilerde batma tehlikesinin bulunadığı öğrenildi.
Flash! : Sivriada açıklarında bir tanker kuruyük gemisiyle çarpıştı. Kazada ölen ve yaralanın olmadığı, gemilerde batma tehlikesinin bulunadığı öğrenildi.
05 Temmuz 2018 Perşembe 00:22
Flash!
: Sivriada açıklarında bir tanker kuruyük gemisiyle çarpıştı. Kazada ölen ve yaralanın olmadığı, gemilerde batma tehlikesinin bulunadığı öğrenildi.
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