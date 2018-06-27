Flash
: İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Altan'ın, tahliyesine karar verdi.
Flash : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Altan'ın, tahliyesine karar verdi.
27 Haziran 2018 Çarşamba 17:08
Flash
: İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Altan'ın, tahliyesine karar verdi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:05
|05:27
|13:18
|17:19
|20:48
|22:49