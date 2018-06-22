: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi Irak'tayız, Kandil'deyiz. Gerekirse yarın Sincar'dayız. Ülkemizi rahatsız eden kim olursa olsun dinlemeyiz vururuz" dedi.
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: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi Irak'tayız, Kandil'deyiz. Gerekirse yarın Sincar'dayız. Ülkemizi rahatsız eden kim olursa olsun dinlemeyiz vururuz" dedi.
22 Haziran 2018 Cuma 15:59
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