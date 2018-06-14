flash!
: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (Suruç'taki olaylar)Milletvekili adayımız ve yakınlarına yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum.
flash! : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (Suruç'taki olaylar)Milletvekili adayımız ve yakınlarına yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum.
14 Haziran 2018 Perşembe 22:08
flash!
: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (Suruç'taki olaylar)Milletvekili adayımız ve yakınlarına yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum.
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