: "Man Adaları belgesi" iddiasıyla ilgili dava: Mahkeme, CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.
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: "Man Adaları belgesi" iddiasıyla ilgili dava: Mahkeme, CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine 197 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.
07 Haziran 2018 Perşembe 16:05
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