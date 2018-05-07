: Boğaz'daki yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri iptal oldu.
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: Boğaz'daki yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri iptal oldu.
07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:17
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