: Abdullah Gül: (Karamollaoğlu ile görüşmesi) Geniş bir mutabakat oluşursa üstüme düşüme yapacağımı söyledim.
: Abdullah Gül: (Karamollaoğlu ile görüşmesi) Geniş bir mutabakat oluşursa üstüme düşüme yapacağımı söyledim.
: Abdullah Gül: (Karamollaoğlu ile görüşmesi) Geniş bir mutabakat oluşursa üstüme düşüme yapacağımı söyledim.
28 Nisan 2018 Cumartesi 13:25
: Abdullah Gül: (Karamollaoğlu ile görüşmesi) Geniş bir mutabakat oluşursa üstüme düşüme yapacağımı söyledim.
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