: Olaylı derbiyle ilgili aralarında Şenol Güneş'i yaraladığı belirtilen S.D.'nin de bulunduğu 5 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi
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: Olaylı derbiyle ilgili aralarında Şenol Güneş'i yaraladığı belirtilen S.D.'nin de bulunduğu 5 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi
26 Nisan 2018 Perşembe 13:57
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