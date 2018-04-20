Flash!
İstanbul Anadolu Başsavcılığı, derbi macındaki olaylarla ilgli soruşturma başlatırken Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olan 1 kişi gözaltına alındı.
Flash! İstanbul Anadolu Başsavcılığı, derbi macındaki olaylarla ilgli soruşturma başlatırken Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olan 1 kişi gözaltına alındı.
20 Nisan 2018 Cuma 00:07
Flash!
İstanbul Anadolu Başsavcılığı, derbi macındaki olaylarla ilgli soruşturma başlatırken Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olan 1 kişi gözaltına alındı.
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