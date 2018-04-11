: Başbakan Binali Yıldırım: (Trump'un tweeti) Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar. Sonucu sivil insanlar ödüyor. Zaman rekabet zamın değildir. Zaman bölgedeki yaralı sarma zamanıdır
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: Başbakan Binali Yıldırım: (Trump'un tweeti) Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar. Sonucu sivil insanlar ödüyor. Zaman rekabet zamın değildir. Zaman bölgedeki yaralı sarma zamanıdır
11 Nisan 2018 Çarşamba 15:42
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