: Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarları ve yöneticilerine yönelik açılan davada savcı mütalaasını açıklıyor. Mütalaada, sanıklardan Ali Bulaç, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, "örgüt üyeliği" suçundan ise 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi talep edildi.
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: Kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazarları ve yöneticilerine yönelik açılan davada savcı mütalaasını açıklıyor. Mütalaada, sanıklardan Ali Bulaç, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış...
05 Nisan 2018 Perşembe 12:08
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