: 15 Temmuz darbe girişiminde Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığı'nda yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün Üsküdar yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin davada mahkeme, 13 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 37 sanığa müebbet hapis cezası verdi. 77 ise sanık beraat etti.
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: 15 Temmuz darbe girişiminde Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığı'nda yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün Üsküdar yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin davada mahkeme, 13 sanığa ağırlaştırılmış...
04 Nisan 2018 Çarşamba 17:10
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