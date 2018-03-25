flash!!!
: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlikbank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 16 şüpheli ile sistemde işlem yapan 3 firmanın malvarlığına ve sistemden elde edilen 3 milyon 90 bin liraya el konuldu.
flash!!! : İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlikbank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 16 şüpheli ile sistemde işlem yapan 3 firmanın malvarlığına ve sistemden elde edilen 3 milyon 90 bin liraya el...
25 Mart 2018 Pazar 13:59
flash!!!
: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlikbank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 16 şüpheli ile sistemde işlem yapan 3 firmanın malvarlığına ve sistemden elde edilen 3 milyon 90 bin liraya el konuldu.
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