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Denizli'nin Tavas ilçesi Denizli-Muğla Karayolunda bir otomobilin yoldan çıkıp gölete uçması sonucu aracın içinde bulunan 6 kişiden 5 hayatını kaybederken, 1 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.
Ramazan ÇETİN DENİZLİ
flash Denizli'nin Tavas ilçesi Denizli-Muğla Karayolunda bir otomobilin yoldan çıkıp gölete uçması sonucu aracın içinde bulunan 6 kişiden 5 hayatını kaybederken, 1 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Ramazan ÇETİN...
25 Mart 2018 Pazar 03:05
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Denizli'nin Tavas ilçesi Denizli-Muğla Karayolunda bir otomobilin yoldan çıkıp gölete uçması sonucu aracın içinde bulunan 6 kişiden 5 hayatını kaybederken, 1 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.
Ramazan ÇETİN DENİZLİ
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