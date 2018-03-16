: Cumhuriyet Gazetesi davasında tutuklu sanıklar Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluklarının devamına karar verildi.
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: Cumhuriyet Gazetesi davasında tutuklu sanıklar Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluklarının devamına karar verildi.
16 Mart 2018 Cuma 18:31
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