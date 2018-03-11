: Yoğun sis nedeniyle iptal edilen Eminönü- Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Karaköy-Kadıköy vapur seferleri normale döndü. Eminönü-Adalar seferi ise yapılamıyor.
: Yoğun sis nedeniyle iptal edilen Eminönü- Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Karaköy-Kadıköy vapur seferleri normale döndü. Eminönü-Adalar seferi ise yapılamıyor.
11 Mart 2018 Pazar 13:49
: Yoğun sis nedeniyle iptal edilen Eminönü- Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Karaköy-Kadıköy vapur seferleri normale döndü. Eminönü-Adalar seferi ise yapılamıyor.
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