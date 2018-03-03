: Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Bugün il genelinde yer yer kuvvetli yağış beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
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: Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Bugün il genelinde yer yer kuvvetli yağış beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
03 Mart 2018 Cumartesi 11:08
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