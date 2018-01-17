FLash!
: Mahkeme, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 33 polisin tahliyesine karar verdi.
FLash! : Mahkeme, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 33 polisin tahliyesine karar verdi.
17 Ocak 2018 Çarşamba 20:02
FLash!
: Mahkeme, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 33 polisin tahliyesine karar verdi.
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