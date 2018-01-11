AYM'nin hak ihlali kararı verdiği Şahin Alpay hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğunun devamına karar verdi.
Flash!
AYM'nin hak ihlali kararı verdiği Şahin Alpay hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğunun devamına karar verdi.
11 Ocak 2018 Perşembe 22:43
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1(Görüntülü Haber) Zayıflamada yeni...
- 2Zayıflamada yeni yöntem: 'Hipnobezite'
- 3Stres çocuk sahibi olma şansını düşürüyor
- 4Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Damancıoğlu:...
- 5Pilot adaylarına 'CAD Sistemi'...
- 6Karadeniz'de ilk göz nakilleri yapıldı
- 7"Omurga rahatsızlıkları gazetecileri...
- 8Karaciğer yetmezliği bulunan küçük...
- 9(Görüntülü Haber) Türkiye'de rahim...
- 10(Görüntülü Haber) Ahıskalı karaciğer...
- 1Kütahya Belediyesi'nden 'Açık...
- 2Gayretli: Yeni Yükseköğretim Kurumları...
- 3(Görüntülü Haber) Prof. Dr. Nihat Berker'den...
- 4Prof. Dr. Nihat Berker'den herkese...
- 5Elektronik Dış Ticaret Uzmanları yetiştirilecek
- 6(Görüntülü Haber) Haciz nedeniyle kapanan...
- 7Haciz nedeniyle kapanan okul için kayyum...
- 8Akdeniz Üniversitesi'nde 104 ülkeden...
- 9Türkiye'de Çocuk Üniversiteleri...
- 10(Görüntülü Haber) Uğur’da öğretmenler...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
23.3B Takipçi
SON DAKİKA
- 1DHA YURT BÜLTENİ-20
- 2Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı...
- 3DHA ANKARA - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TUNUS...
- 4İtirafçı astsubay: Uçuş tazminatlarını...
- 5Mehmet Altan'ın tutukluluk halinin...
- 6MEHMET ALTAN'IN TUTUKLULUK HALİNİN...
- 7Binanın altındaki trafo patlaması mahalleliyi...
- 8(Geniş Haber) BİNANIN ALTINDAKİ TRAFO...
- 9(Görüntülü Haber) Mustafa Denizli: "Arda...
- 10(Görüntülü Haber) Binanın altındaki...
- 11(Görüntülü Haber) 3'üncü kattan...
- 12(Görüntülü Haber) Muğla'da uyuşturucu...
- 13(Görüntülü Haber) Bakan Elvan: Arap...
- 14Şahin Alpay'ın tutukluluk halinin...
- 15(Geniş Haber)ŞAHİN ALPAY'IN TUTUKLULUK...
- 16Binanın altındaki trafo patlaması mahalleliyi...
- 17Minibüste 111 kilo eroin ele geçirildi
- 18BİNANIN ALTINDAKİ TRAFO PATLAMASI MAHALLELİYİ...
- 19Flash! Mehmet Altan'ın tutukluluğunun...
- 20Traktör devrildi: 1 ölü
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:51
|08:21
|13:18
|15:41
|18:02
|19:28
Anket Tüm Anketler
Son Yorumlar
Arşiv