: Güncellenen ’Bylock’ listesinin ardından tahliye edilen Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman ilk duruşmada beraat etti.
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: Güncellenen ’Bylock’ listesinin ardından tahliye edilen Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman ilk duruşmada beraat etti.
09 Ocak 2018 Salı 15:45
: Güncellenen ’Bylock’ listesinin ardından tahliye edilen Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman ilk duruşmada beraat etti.
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