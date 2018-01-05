: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD'de Hakan Atilla davası) Amerika'nın adalet anlayışı buysa dünya yandı.
: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD'de Hakan Atilla davası) Amerika'nın adalet anlayışı buysa dünya yandı.
: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD'de Hakan Atilla davası) Amerika'nın adalet anlayışı buysa dünya yandı.
05 Ocak 2018 Cuma 10:01
: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (ABD'de Hakan Atilla davası) Amerika'nın adalet anlayışı buysa dünya yandı.
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