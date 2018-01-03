: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.
flash!
: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.
03 Ocak 2018 Çarşamba 12:23
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Psikoterapist Alkaş: Öğrenme güçlüğü...
- 2"Spor salonları enfeksiyon riski taşıyor"
- 3"Çocukluk çağı aşıları hayati...
- 4Lösemili minik Affan için kampanya
- 5(Görüntülü Haber) “Ani hastalıklar...
- 6“Ani hastalıklar karşısında yakın...
- 7(Görüntülü Haber) Prof. Dr. Çiftçi:...
- 8(Görüntülü Haber) Prof. Dr. Çiftçi:...
- 9(Görüntülü Haber) Dicle Üniversitesi'ndeki...
- 10(Görüntülü Haber) Dicle Üniversitesi'ndeki...
- 1Burhaniye'de taşımalı eğitim krizi...
- 2(Görüntülü Haber) Devlet okulunda askıda...
- 3Devlet okulunda askıda kitap- kırtasiye...
- 4Mezun oldukları okulda öğretmenlik yapıyorlar
- 5Mülteci intiharları 9 yaşına kadar indi
- 6(Görüntülü Haber) Maltepe Üniversitesi...
- 7Maltepe Üniversitesi 20'nci yaşını...
- 8Maltepe Üniversitesi 20'nci yaşını...
- 9Adana'da okul öncesi eğitim yaygınlaşıyor
- 10Eğitim-Sen'den Artuklu Üniversitesi...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
23.3B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Van Emniyet Müdürlüğü caddede şiddet...
- 2HDP'li Birlik'e 'Cumhurbaşkanı'na...
- 3Köprü yapılmasını istiyorlar
- 4DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3
- 5(Görüntülü Haber) Van Emniyet Müdürlüğü...
- 6FETÖ/PDY'nin 'asker abisi'...
- 7Kayseri'nin 'Kardeş şehri'...
- 8(Görüntülü Haber) Gaspçılara AVM'de...
- 9Göztepe'de gergin bekleyiş
- 10'Adana Kebabı'na gölge düşürülmesin'...
- 11(Görüntülü Haber) Çocuklardan anlamlı...
- 12Barış Manço, doğum gününde şarkıları...
- 13Yatabare ve Orkan Çınar, Atiker Konyaspor...
- 14(Görüntülü Haber) Bursa'da 7 uyuşturucu...
- 15Büyük Madenci Yürüyüşü'nün...
- 16(Görüntülü Haber) Bayramiç'te...
- 17Van Emniyet Müdürlüğü caddede şiddet...
- 18(Görüntülü Haber) Adana'da taksici...
- 19Samsunspor Sportif Direktörü Zeren: "Bugün...
- 20Gaspçılara AVM'de operasyon
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:50
|08:22
|13:14
|15:34
|17:55
|19:21
Anket Tüm Anketler
Son Yorumlar
Arşiv