: Boğaz Köprülerinden otomobil geçiş ücreti 8,75 TL oldu.
: Boğaz Köprülerinden otomobil geçiş ücreti 8,75 TL oldu.
: Boğaz Köprülerinden otomobil geçiş ücreti 8,75 TL oldu.
30 Aralık 2017 Cumartesi 17:51
: Boğaz Köprülerinden otomobil geçiş ücreti 8,75 TL oldu.
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