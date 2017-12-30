: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim.
: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim.
30 Aralık 2017 Cumartesi 17:30
: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim.
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