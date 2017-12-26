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: İBB: (Tuzla'daki koku) Kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir
flash! : İBB: (Tuzla'daki koku) Kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir
26 Aralık 2017 Salı 01:29
flash!
: İBB: (Tuzla'daki koku) Kokunun atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir
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