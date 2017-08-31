: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kurban bayramı vesilesiyle İslam ülkelerinin liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde Arakan'da yaşanan insani krize çözüm bulmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulunduğu öğrenildi.
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: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kurban bayramı vesilesiyle İslam ülkelerinin liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde Arakan'da yaşanan insani krize çözüm bulmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulunduğu...
31 Ağustos 2017 Perşembe 16:18
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