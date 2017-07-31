flash
dha : Çamlıca'da 1 otomobilin içine düştüğü yol çökmesinin, Çamlıca - Libadiye tünelindeki aşırı sökülmenin yüzeye yansımasından kaynaklandığı belirlendi.
flash dha : Çamlıca'da 1 otomobilin içine düştüğü yol çökmesinin, Çamlıca - Libadiye tünelindeki aşırı sökülmenin yüzeye yansımasından kaynaklandığı belirlendi.
31 Temmuz 2017 Pazartesi 16:16
flash
dha : Çamlıca'da 1 otomobilin içine düştüğü yol çökmesinin, Çamlıca - Libadiye tünelindeki aşırı sökülmenin yüzeye yansımasından kaynaklandığı belirlendi.
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