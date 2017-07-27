Flash!
Kurtuluş'taki çöken mezarlık duvarının altında kimsenin olmadığı anlaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Enkaz kaldırılıyor.
Flash! Kurtuluş'taki çöken mezarlık duvarının altında kimsenin olmadığı anlaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Enkaz kaldırılıyor.
27 Temmuz 2017 Perşembe 21:14
Flash!
Kurtuluş'taki çöken mezarlık duvarının altında kimsenin olmadığı anlaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Enkaz kaldırılıyor.
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