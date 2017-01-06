: Beşiktaş'ta çevik kuvvet polisine yönelik terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 10'u savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
flash! (düzelterek)
: Beşiktaş'ta çevik kuvvet polisine yönelik terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 10'u savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
06 Ocak 2017 Cuma 16:11
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