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Flash! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son teröristi de temizleyene kadar mücadelemiz devam edecek. 

GÜNDEM 20.10.2019, 18:17
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Flash!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son teröristi de temizleyene kadar mücadelemiz devam edecek. 

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