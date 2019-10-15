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:  19 yaşındaki kızına işkence yaptığı iddiasıyla tutuklanan baba hakkında iddianame düzenlendi. Baba Muzaffer A. hakkında "alt soya karşı kasten yaralama" suçundan ceza istenirken, Tuğba A. hakkında ise "üst soya karşı kasten yaralama...

GÜNDEM 15.10.2019, 16:01
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:  19 yaşındaki kızına işkence yaptığı iddiasıyla tutuklanan baba hakkında iddianame düzenlendi. Baba Muzaffer A. hakkında "alt soya karşı kasten yaralama" suçundan ceza istenirken, Tuğba A. hakkında ise "üst soya karşı kasten yaralama suçu"ndan iddianame düzenlendi

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