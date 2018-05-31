flash!!! 15 Temmuz İstanbul Valiliği işgal davasında 90 askerden 80'i berat etti

15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Valiliği'ni işgal girişiminde bulunan 12'si tutuklu 14'ü rütbeli 90 askerin yargılandığı davada karar açıklandı: Mahkeme 8 kişiyi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 80 kişi beraat etti
15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Valiliği'ni işgal girişiminde bulunan 12'si tutuklu 14'ü rütbeli 90 askerin yargılandığı davada karar açıklandı: Mahkeme 8 kişiyi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı....
31 Mayıs 2018 Perşembe 14:59
15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Valiliği'ni işgal girişiminde bulunan 12'si tutuklu 14'ü rütbeli 90 askerin yargılandığı davada karar açıklandı: Mahkeme 8 kişiyi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 80 kişi beraat etti
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