Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (Çatı davası) Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular.
flaş//3
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (Çatı davası) Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular.
21 Haziran 2019 Cuma 11:21
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Yanlış klima kullanımı burun sağlığını...
- 2Akıllı oyuncaklar yaratıcılığı besliyor
- 3Robot eczacı işbaşında
- 440 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH...
- 5Çözülmeyen cinsel problemler diyabete...
- 6İstemsiz gülümseme ALS belirtisi olabilir
- 7Havuz suyu göz enfeksiyonu sebebi
- 8Fizyoterapist Konakoğlu: Babet ayakkabılara...
- 9'Sıcak hava, pet şişenin zararını...
- 10(Görüntülü) Genç kadın literatüre...
- 1(Görüntülü) Yapay zeka mesleklere yön...
- 2Yapay zeka mesleklere yön verecek
- 3Yapay zeka mesleklere yön verecek
- 4Sağlık personeline iletişim önerileri
- 5Atık malzemelerle hazırlanan eserlerle...
- 6ÇOMÜ'de mezuniyet coşkusu
- 72019 yükseköğretim kurumları kontenjanları...
- 8Yerli ve milli üretimi destekleyecek olan...
- 9Kasapoğlu: 2018- 2019 döneminde 381 bin...
- 10(Görüntülü) CIMaR 2019 konferansı,...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü) Suriyeli esnafa saka kuşu'...
- 2(Görüntülü) Suriyeli esnafa saka kuşu'...
- 3FETÖ'nün Cengiz Topel Hava Üssü...
- 44 akademisyenin katili, ilk duruşmada başını...
- 54 akademisyenin katili, ilk duruşmada başını...
- 6“3 yılda 500 milyon euro yatırım yaptık”
- 7(Görüntülü) BAKAN SOYLU GAZETECİLERİN...
- 8(Görüntülü) BAKAN SOYLU GAZETECİLERİN...
- 9Abdullah Öcalan'ın avukatlarından...
- 10(Görüntülü) Yapay zeka mesleklere yön...
- 11İçişleri: Siirt'te 6 terörist etkisiz...
- 12Bartın'da sele kapılan 11 yaşındaki...
- 13(Görüntülü) Yaylacılar, karavanıyla...
- 14(Görüntülü) Adıyaman'da FETÖ...
- 15(Görüntülü) Yolcu otobüsü vadiye uçtu:...
- 16“Petrolün 67 doları 1 dolar dahi geçmesi...
- 17Nazilli Belediyespor'a üç aday
- 18Yaylacılar, karavanıyla yolda kalan Alman...
- 19İşten çıkartıldığı fabrikaya ateş...
- 20(Görüntülü) Sigara, 3 aracı küle çevirdi
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:24
|05:25
|13:11
|17:11
|20:47
|22:38