Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir: S-400 konusu bir çok yetkili konuştu biz teknik kısmını yürütüyoruz. Geliş süreci hemen olmaz geldiğinde göreceksiniz. Devam eden bir süreç. İlk uçak ne zaman gelir diyorsanız Cumhurbaşkanın verdiği tarihler gibidir. Patriot için karşılıklı teklifler yapılıyor.