İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İlk yaptığımız değerlendirmelerde ortada organize bir provokasyon olmadığı dışarıdan adam taşıma gibi bir bulgunun da mevcut olmadığı görülmüştür.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İlk yaptığımız değerlendirmelerde ortada organize bir provokasyon olmadığı dışarıdan adam taşıma gibi bir bulgunun da mevcut olmadığı görülmüştür.
22 Nisan 2019 Pazartesi 13:34
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