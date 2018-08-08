: CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: "569 imza ile kurultay toplamak mümkün değildir. Genel Başkanın da kurultay toplama konusunda bir iradesi yoktur toplamayacağını da ifade etmiştir" dedi.
: CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: "569 imza ile kurultay toplamak mümkün değildir. Genel Başkanın da kurultay toplama konusunda bir iradesi yoktur toplamayacağını da ifade etmiştir" dedi.
08 Ağustos 2018 Çarşamba 13:27
: CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: "569 imza ile kurultay toplamak mümkün değildir. Genel Başkanın da kurultay toplama konusunda bir iradesi yoktur toplamayacağını da ifade etmiştir" dedi.
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