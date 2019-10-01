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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Uluslararası toplumun desteğiyle inşa edeceğimiz 5 bin nüfuslu 140 köye ve 30 bin nüfuslu 50 ilçeye bir milyon kişiyi yerleştireceğiz. Birlikte çalışma imkanlarını sonuna kadar zorlarız ama bu mümkün...
GÜNDEM 01.10.2019, 15:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Uluslararası toplumun desteğiyle inşa edeceğimiz 5 bin nüfuslu 140 köye ve 30 bin nüfuslu 50 ilçeye bir milyon kişiyi yerleştireceğiz. Birlikte çalışma imkanlarını sonuna kadar zorlarız ama bu mümkün değilse de kendi yolumuzu açarız, nitekim şu anda açmaya da başladık.
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