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AFAD: Olası ihtiyaca karşın AFAD İstanbul Arama Kurtarma Birliği’ne destek olarak Sakarya, Bursa, Ankara ve Afyonkarahisar’daki dört AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nden 80 AFAD Arama Kurtarma Uzmanı, İstanbul’a sevk edildi.
GÜNDEM 26.09.2019, 16:22
AFAD: Olası ihtiyaca karşın AFAD İstanbul Arama Kurtarma Birliği’ne destek olarak Sakarya, Bursa, Ankara ve Afyonkarahisar’daki dört AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nden 80 AFAD Arama Kurtarma Uzmanı, İstanbul’a sevk edildi.
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|10
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|8
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|5
|7
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|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
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|6
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|5
|5
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|5
|4
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|2
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|2
|18. Eskişehirspor
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|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
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|6
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|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
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|8
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|7
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|6
|7
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|6
|6
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|5
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|4
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|6
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|2
|Takımlar
|O
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|1. Real Madrid
|6
|14
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|6
|13
|3. Athletic Bilbao
|6
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|6
|11
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|6
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|8
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|8
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|6
|7
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|7
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|7
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|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
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|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|6
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
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|6
|2