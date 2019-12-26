Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Libya'ya asker gönderilmesi) Biz davet edildiğimiz yere gideriz. Ama davet edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda da böyle bir davet olduğuna göre icabet ederiz. Çünkü kardeşlik bağlarımız çok farklı.