flaş(Yeniden)

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, feldspat madeni çıkartılan maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerden 1' i ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Göçük altındaki 3 işçinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, feldspat madeni çıkartılan maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerden 1' i ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Göçük altındaki 3 işçinin kurtarılması için çalışmaların...
18 Şubat 2019 Pazartesi 12:01
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, feldspat madeni çıkartılan maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerden 1' i ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Göçük altındaki 3 işçinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi
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