FLAŞ.... YBK Başkanı Güven'den seçim açıklaması
YSK Başkanı Sadi Güven: "Sandık kurulu başkanlarının ve memur üyelerinin usulsüz olarak belirlenmesindeki yoğunluk dikkate alınarak, 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir."
06 Haziran 2019 Perşembe 00:03
YSK Başkanı Sadi Güven: "Sandık kurulu başkanlarının ve memur üyelerinin usulsüz olarak belirlenmesindeki yoğunluk dikkate alınarak, 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir."
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