Yargıtay Başkanı Cirit: Yargıtay'ın kurumsal bir görüşü olmasa da ben af çıkarılmasına karşıyım.
flaş... Yargıtay Başkanı Cirit afla ilgili konuştu
Yargıtay Başkanı Cirit: Yargıtay'ın kurumsal bir görüşü olmasa da ben af çıkarılmasına karşıyım.
27 Şubat 2019 Çarşamba 10:52
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Düzenli egzersiz tansiyonu dengeliyor
- 2Anadolu da birçok hayat kurtaran ünlü...
- 3MS hastalarına 'tuz tüketimi'...
- 4'Çapraşık dişler için tek tedavi...
- 5Yapay zeka tıpta hata oranını çok azaltacak
- 6Bipolar bozukluğu olanlara 'bahar'...
- 7MÜMSAD Genel koordinatörü Ebru Akdağ:...
- 8(Görüntülü) Kolon kanserine karşı...
- 9Prof. Dr. Halim Hattat: Sertleşmede sorun...
- 10Kolon kanserine karşı Akdeniz mutfağı
- 1Öğrenciler ‘Portatif Isıtma ve Havalandırma...
- 2(Görüntülü) Geleceğe yön verecek çocuklar...
- 3Geleceğe yön verecek çocuklar için büyük...
- 4Can Sungur oyun tasarımının inceliklerini...
- 5Ruh Sağlığı uzmanları Yıldız Teknik...
- 6165 bin öğrenci Bahçeşehir Kolejli olmak...
- 7Bakan Selçuk: Mesleki ve teknik okullarımızın...
- 8‘Diplomasi Akademisi’ başlıyor
- 9Geleceği şekillendiren teknolojiler Imagine...
- 10‘Geleneksel Maket Yarışması’ başlıyor
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü) Yargıtay Başkanı Cirit...
- 2(Görüntülü) Yargıtay Başkanı Cirit...
- 3(Geniş haber) BAKAN ALBAYRAK, VERGİ KONSEYİ...
- 4(Geniş haber) BAKAN ALBAYRAK, VERGİ KONSEYİ...
- 5(Görüntülü) İstanbul'da dolu sürprizi...
- 6(Görüntülü) Keşmir'de tansiyon...
- 7(Görüntülü) Kadıköy'de çöp...
- 8Bakan Albayrak, Vergi Konseyi 134. Genel...
- 9(Görüntülü) Kahire'de tren istasyonunda...
- 10Yeni TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Kadın...
- 11Bakan Kurum: Birinci derece sit alanlarında...
- 12(Görüntülü) Kahire'de tren istasyonunda...
- 13Bucaspor keskin dönemeçte
- 14 İSTANBUL - TUZLA'DA "KOKU"...
- 15(Görüntülü) Bisikletine çarptığı...
- 16Bursaspor'da taraftarın tribünleri...
- 17Tavanından girilen büfedeki hırsızlık...
- 18(Görüntülü) Genç mühendisler sektör...
- 19Tjaronn Chery: Beşiktaş maçını kazanabiliriz
- 20(Görüntülü) Vatandaş çareyi 'faizsiz...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:54
|07:34
|13:28
|16:34
|19:01
|20:30