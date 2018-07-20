TSK: Irak'ın kuzeyinda Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerine dün düzenlenen hava harekâtlarında terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi
FLAŞ / TSK
TSK: Irak'ın kuzeyinda Avaşin-Basyan, Zap ve Hakurk bölgelerine dün düzenlenen hava harekâtlarında terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi
20 Temmuz 2018 Cuma 08:19
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