TSK: Irak'ın kuzeyinde Kandil ile Şırnak/Uludere ve Siirt/Eruh bölgelerine 17-18-19 Temmuz'da icra edilen hava harekâtlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi
FLAŞ / TSK
TSK: Irak'ın kuzeyinde Kandil ile Şırnak/Uludere ve Siirt/Eruh bölgelerine 17-18-19 Temmuz'da icra edilen hava harekâtlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi
19 Temmuz 2018 Perşembe 08:51
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