TSK: Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Siirt/Eruh bölgelerine dün düzenlenen hava harekâtlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi.
FLAŞ / TSK
TSK: Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Siirt/Eruh bölgelerine dün düzenlenen hava harekâtlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi.
18 Temmuz 2018 Çarşamba 08:14
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Psikiyatrist Demirci: Erkek gücü kontrolsüz...
- 2Fransa'dan geldi, Bursa'da şifa...
- 3(Görüntülü) 12 yaşında, annesinden...
- 4'Bel çevresindeki yağlanma kalp hastalıklarıyla...
- 512 yaşında, annesinden aldığı böbrekle...
- 612 yaşında, annesinden aldığı böbrekle...
- 7Psikolog Ertuğrul: İnsan iyiliği ve kötülüğü...
- 8(Görüntülü) Ankara’da ‘Doğal Beslenme...
- 9(Görüntülü) Ankara’da ‘Doğal Beslenme...
- 10Ankara’da ‘Doğal Beslenme ve Sağlıklı...
- 1Geleceğin diplomatları Washington’da
- 2Beyoğlu’nda öğrencilerin karne hediyesi...
- 3Yakın Doğu Üniversitesi ile Polis Genel...
- 4Mimar adayları, Japonya'yı deneyimliyor
- 5Türkiye ile İran yükseköğretimde beraber...
- 6Özel yetenekli öğrencilerin eğitmenlerine...
- 7(Görüntülü) İZÜ’de I. Uluslararası...
- 8(yeniden) İZÜ’de I. Uluslararası Vakıf...
- 9İZÜ’de I. Uluslar arası Vakıf Kurum...
- 10(Görüntülü) Muharrem Usta’dan dereceyle...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
7.8B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Anne Marie, Antalya'da sahneye çıktı
- 2(Görüntülü) Van'daki çatışmada...
- 3Van Gölü manzaralı paintball keyfi
- 415 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde...
- 5(Görüntülü) Suşehri'nde 300 kişi,...
- 614 yıl önce niyetçiyi öldüren sanığın...
- 7(Görüntülü) Cinderes'de kimyasal...
- 8(Görüntülü) Plastik geri dönüşüm...
- 9(Görüntülü) Plastik geri dönüşüm...
- 1015 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE İNTİHAR...
- 1115 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDE İNTİHAR...
- 12(Görüntülü) Büyükçekmece'de...
- 13(Görüntülü) Bisitletle dünya turuna...
- 14Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
- 15(Görüntülü) Gümüşhane'de çembere...
- 16ADNAN OKTAR OPERASYONU: ŞÜPHELİLERDEN...
- 17(Görüntülü) Kırklareli’nde yıldırım...
- 18(Görüntülü) Kayıp engelli kıza tecavüz...
- 19(Görüntülü) Karabük’te 3 kardeşin...
- 20PİYASALAR – Powell sonrası dövizler...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:28
|05:40
|13:22
|17:20
|20:41
|22:35