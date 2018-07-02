ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'mahrem imamlar' ile ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 22'si Albay, 27'si yarbay olmak üzere toplam 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
flaş... TSK'da operasyon... Ankara merkezli 18 ilde 68 gözaltı kararı
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'mahrem imamlar' ile ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık..
02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:51
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